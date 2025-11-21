IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадин Костадинов: Това е бюджет на фалита

Към Петкова: Вие знаете ли какво е да живеете с 500 лв. на месец

21.11.2025 | 10:22 ч.
Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов се включи в дискусиите около бюджета за следващата година и определи план-сметката като бюджет на фалита. 

“Дори по време на Сръбско-Българската война, дори по време на Първата световна война, България не е задлъжнявала с 80% за две години. Въпрос на време е това правителство да си отиде”, каза от трибуната Костадинов и попита какво ще се случи с хората, които продължат да живеят в България с дълг от над 100 млрд. лева.  

“Престъпниците в управляващото мнозинство се опитват да бръкнат в джоба на всеки един българин. Затова увеличават данъци, увеличават глоби”, на мнение е Костадинов.

По повод СУПТО, който се превърна в обект на спор между Мирчев, Божанов и Петкова, лидерът на “Възраждане” заяви, че софтуерът няма да изсветли икономиката и доходите, а напротив - ще накара и малкото дребни търговци ще бъдат докарани до фалит. 

“Вие докарвате държавата до смърт, заплаха сте за оцеляването на човечеството, обърна се Костадинов към Теменужка Петкова и я попита дали знае какво означава да живееш с 500 лева на месец.

"Възраждане" няма да подкрепи този бюджет”, категоричен беше лидерът на партията.

