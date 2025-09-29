Контраст: Волейболистите ни са повод за гордост, а политиците ни отблъскват

Повод за гордост в българската политика нямаме, категорични са социологът Елена Дариева и политологът Георги Киряков. Те направиха паралел с успехите на волейболистите по време на Световното първенство във Филипините.

Според анализаторите от много години политическият ни елит не успява да произведе политики, които да удовлетворяват избирателите, а това отблъсква все повече българи от политическите процеси и гласуването на избори.

"Много е ярък контрастът какви емоции ни носят постиженията на спортния терен. Нашите спортисти успяват да събудят мощна позитивна емоция, която може да е обединяваща. И виждаме начина, по който те приемат своите успехи - с изключителна скромност понасят тази отговорност. Ако погледнете политическата риторика - има постоянно "аз, аз, аз"... Има постоянно нагнетяване кои са лидерите, колко са премиерите. Това показва какво е нивото в едната сфера и какво е в другата", анализира Дариева в предаването “България сутрин”.

Според социологът, когато институциите се изпразват от съдържание и не изпълняват своите функции адекватно, обществото се принуждава да се сведе до по-малките единици и оцелява на ниво семейство, град, по-малки общности.

Дариева е на мнение, че българските политици трябва в спешен порядък да си извадят поуки.

"Отиват двама министри в Плевен заради безводието и обвиняват плевенчани, а не предлагат решение. Казват, че трябва да търпят една-две-три години. Оправданието е, че няма пари. Същевременно виждаме безумни харчове всеки ден. Къде са отишли парите за проектите?", попита политологът Георги Киряков пред Bulgaria ON AIR.

Процесите в "Продължаваме промяната"

Според него няма особено активен партиен живот в "Продължаваме промяната".

"Нямам идея дали не разчитат само на властта, за да привличат симпатизанти и членове. Има нещо като разчистване на терена от Асен Василев на хората на Кирил Петков. Неизбежно е да застанат един зад друг. Виждаме консолидация на властта около Асен Василев. Той ще държи на консолидация на собствената си власт в партията", на мнение е Киряков.

Според него и ПП, и ДБ трябва да са много внимателни в разговорите в коалицията за кандидата за президент, както и това срещу кого ще се изправят на изборите.

"От много време рейтингите на двамата бивши съпредседатели на ПП бяха равни. ПП, които препотвърдиха своето участие в коалицията ПП-ДБ, този формат е доста сложен. Много трудно се взимат решения, когато форматът е толкова широк. Не съм склонна да се съглася, че нямат вътрешнополитически живот. Част от гражданското недоволство и протестите са лидирани от "Продължаваме промяната", обясни Дариева.

Гледайте видео с целия разговор.