Има повишаване на водни количества в някои източници на Плевен

Премиерът Росен Желязков и министри от кабинета пристигнаха в Плевен. Градът за пореден месец е на тежък воден режим.

При проверка на място властта отчете повишение във водните количества от някои източници. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда.

"Само допреди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата", изтъкна премиерът, цитиран от Bulgaria ON AIR.

В резултат на съвместните действия на "Напоителни системи" и ВиК, включително за почистване на каналите и допълнителното оводняване на рововете, до две седмици се очаква добивът на вода от групата шахтови кладенци "Долна Митрополия" да достигне до 320 литра в секунда.

В експлоатация беше пуснат рехабилитираният "Ясенки канал", който водовзема от река "Дъбнишка бара". С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда.

Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на "Ясенския канал" беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци, като в резултат в града ще влизат близо 40 литра в секунда. Наред с това са увеличени и работещите помпени станции – от 5 на 15.

Желязков изтъкна и необходимостта от целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, които на места достигат до 80%.

Водният режим в града започна в края на юли. Местните имат вода по едва няколко часа на ден. През август властта увери, че до края на септември ще има видими резултати.

Кризата доведе и до обществено напрежение. Жителите на Плевен многократно излизаха на протести.

Проблемът с водата коства и поста на областния управител на града, който беше освободен в началото на месеца.