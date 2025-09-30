IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Срам и позор" - Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Министърът на транспорта каза, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия

30.09.2025 | 09:12 ч. 98
Снимка: архив, БГНЕС

Назад в годините до ден-днешен изглежда, че повтарящите се сигнали в "Автомобилна администрация" са по-скоро ясна статистика, че има системна корупция. Тя обикновено е там, където има контролни функции. Това коментира пред БНТ вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов за поискания подкуп от шофьори на Роби Уилямс.

"За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор. Това, което се е случило, е срам и за мен, защото макар и само от 8 месеца, полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като агенция, той е бич за цялото общество", каза Караджов.

Министърът поясни, че периодично проверяват всеки сигнал за подобни корупционни действия.

"До този момент, за да не си помислите, че това е нещо кампанийно покрай известността на Роби Уилямс, става ясно, че ние за 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с подобно взимане на рушвети, по-скоро взимат някакъв рекет. Тези 7 човека са уволнени, след като е направена проверка, но за съжаление събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат. И когато нямаме годни за пред прокурора и МВР материали, за нас остава изборът - ето, по закон сме си свършили работата, стига толкова, другият е този, който съм въвел - нулева толерантност към корупцията“, каза министърът.

Всякакъв такъв тип информация, която дори малко дава основание да се предположи, че се правят корупционни действия, тези 7 души бяха уволнени, уволнен е и този сегашният последният, уточни Гроздан Караджов.

