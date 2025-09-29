Задържаха за 72 часа двама служители на ИААА, поискали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс

На 28.09.2025 г., с постановления на наблюдаващия прокурор в Софийска градска прокуратура бяха привлечени към наказателна отговорност двама инспектори към Областен отдел „Автомобилна администрация-София“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Обвинението спрямо тях е за подкуп по чл. 301, ал. 1 НК, като за единия обвиняем подкупът е в условията на продължавано престъпление. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до десет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до ½ от имуществото на виновния.

Според наблюдаващия прокурор в началния етап от разследването са събрани достатъчно доказателства, че на 25 септември около 19:20 часа в гр. София, на 01 км на автомагистрала „Тракия“, непосредствено след изход гр. София и в близост до бензиностанция, обвиняемите поискали и приели парична сума от чуждестранни водачи на товарни автомобили, за да не им бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. Единият от обвиняемите поискал и приел 200 лева от един от водачите, а другият – съответно 200 лева и 300 евро от други двама от водачите. В товарните автомобили била превозвана техника, предназначена за концерта не на кого да е, а на Роби Уилямс, проведен на 28 септември.

Досъдебното производство е образувано от органите на СДВР в условията на неотложност след сигнал от организатора на концерта.

В хода му са проведени обиски, както и претърсвания на автомобили и жилища. От дома на единия от обвиняемите са иззети 42 хил. евро. Парична сума в евро е открита и иззета и от отделението за резервна гума на автомобила на другия обвиняем, част от която – в кутии от цигари. Суми в по-малък размер са иззети и при останалите действия по разследване. Проведени са разпити на свидетели, включително пред съдия.

На основание чл. 64, ал. 2 НПК обвиняемите са задържани с постановление на прокурора за срок до 72 часа.

Предстои на 30.09.2025 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

Информация по случая беше представена на брифинг, проведен на 29.09.2025 г., от заместник градският прокурор на СГП Десислава Петрова, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, заместник директорът на ГДБОП старши комисар Димитър Китанов и изпълнителният директор на ИААА Слав Монов. На брифинга беше подчертано доброто взаимодействие между посочените институции и неговото значение за бързата и ефективна борба с корупцията. Беше изтъкната споделената непримиримост с всички форми на корупционно поведение и готовността за незабавни и безкомпромисни действия при проява на такова, пише БГНЕС.