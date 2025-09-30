ПОК "Съгласие“ отбеляза 30 години стабилност, доверие и визия за бъдещето

В края на месец септември в хотел Hyatt Regency Sofia се състоя официално събитие по повод 30-годишния юбилей на едно от най-старите дружества у нас - ПОК „Съгласие“. Сред официалните гости на празничното събитие бяха много партньори, клиенти и представители на институции. Заедно с гостите и екипа на компанията, ръководството отбеляза три десетилетия устойчиво развитие и лидерство в пенсионноосигурителния сектор.

По време на тържеството изпълнителните директори на дружеството очертаха пътя, който „Съгласие“ е изминало – от създаването на компанията през 1995 г. до днешния ден и очертаха визията за бъдещето.

„От самото начало ние бяхме не просто участник, а двигател в изграждането на модерното допълнително пенсионно осигуряване в България. Тези 30 години доказаха, че „Съгласие“ е синоним на сигурност,“ заяви г-н Милен Марков, акцентирайки в речта си върху основите на компанията. Той изтъкна и неотклонните принципи - за стабилност в решенията, устойчивост пред предизвикателствата и безкомпромисен професионализъм.

Г-жа Диляна Германова обърна внимание на хората като най-ценния актив на дружеството: „Думата „Съгласие“ не е просто име – тя е нашият начин на работа: в екип, с партньорите и в диалог с клиентите. Всяка вноска е тухла в стената на нечия сигурност.“ Тя благодари също и на хилядите осигурителни посредници в цялата страна, които превръщат обещанията в реалност за българите, избрали „Съгласие“ за свой основен пенсионен стълб.

С поглед към бъдещето, г-н Стефан Петков заяви пред събралите се партньори и клиенти на дружеството: „Нашият 30-годишен юбилей не е финал, а стартова линия. Най-доброто за ПОК „Съгласие“ тепърва предстои – с иновации, доверие и амбицията да бъдем надежден партньор за цял живот.“ Той допълни, че екипът трябва да продължи да вдъхва сигурност на клиентите, както и да работи иновативно, гъвкаво и винаги една крачка пред очакванията.

Събитието на ПОК „Съгласие“ завърши с тържествена наздравица и уверението, че компанията ще продължи да бъде гарант за стабилност, грижа и сигурност за стотици хиляди осигурени лица в България.

По повод годишнината си дружеството получи поздравителни адреси от Комисията за финансов надзор (КФН), Националния осигурителен институт (НОИ), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).