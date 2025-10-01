Жена на Бойко Рашков кара кола без застраховка, свалиха ѝ номерата

Колата на съпругата на Бойко Рашков се оказа без застраховка “Гражданска отговорност” и със свалени номера. Мария Рашкова е спряна за проверка тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София, пише “24 часа”.

На съпругата на екс министърът е написан акт.

Преди три години Мария Рашкова катастрофира на бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът й бе ударен от полицай от Смолян.

По това време съпругът ѝ беше вътрешен министър. Той отиде на мястото на катастрофата почти веднага. Виновен се оказа полицаят.