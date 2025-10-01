IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена на Бойко Рашков кара кола без застраховка, свалиха ѝ номерата

Полицаите са спрели колата на Мария за проверка тази сутрин

01.10.2025 | 11:06 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

Колата на съпругата на Бойко Рашков се оказа без застраховка “Гражданска отговорност” и със свалени номера. Мария Рашкова е спряна за проверка тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София, пише “24 часа”.

На съпругата на екс министърът е написан акт.

Преди три години Мария Рашкова катастрофира на бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът й бе ударен от полицай от Смолян. 

По това време съпругът ѝ беше вътрешен министър. Той отиде на мястото на катастрофата почти веднага. Виновен се оказа полицаят.

