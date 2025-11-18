IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Усик освободи титлата си на шампион в тежка категория на WBO

Така Фабио Уордли ще получи титлата на световен шампион в тежка категория

18.11.2025 | 16:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Олександър Усик освободи пояса в тежка категория на Световната боксова организация (WBO), съобщи Ройтерс. Това се случва след като украинецът информира ръководния орган, че няма да защитава титлата си срещу Фабио Уордли.

WBO съобщи, че е получено „официално съобщение“ от отбора на Усик, което потвърждава, че 38-годишният боксьор избира да освободи титлата след "сериозно обмисляне". Така 30-годишият Уордли ще получи титлата на световен шампион в тежка категория.

В момента Усик е шампион по версиите на Световната боксова асоциация, Световния боксов съвет и Международната боксова федерация.

През март 2024 той се превърна в първия боксьор, който държи титлите в четирите организации едновременно.

"Световната боксова организация изразява своето уважение, възхищение и благодарност към Олександър Усик, непобеден световен шампион на WBO в две категории. Неговата кариера е една от най-невероятните и исторически значимите в съвременния бокс", каза президентът на WBO Густаво Оливиери, цитиран от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

бокс WBO Олександър Усик
