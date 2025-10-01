Куриоз: Въпреки сменения водопровод в с. Димча, жителите са на режим

Втора седмица жителите на павликенското село Димча са без вода, въпреки че в началото на годината довеждащият водопровод е бил изцяло подменен. Въпреки мащабната инвестиция вода до къщите в селото така и не достига.

Преди година Цветелина Петрова се преместила от Перник в село Димча. Казва, че и там имали проблем с водата, но държавата взела мерки веднага, а в Димча никой не обръщал внимание на проблема.

"Идвам от Перник. На 9-и и 10-и бяхме на хотел, за да се изкъпем. Елате вкъщи да видите всичко как е, не можеш да си измиеш съдовете", оплаква се жената пред Bulgaria ON AR.

"Много трудно се справяме, неописуемо е. Топлим водичка, носим си. От дъщерята носим, на Вишовград ходим при сина, от там си взимаме вода. А за пране, те ме перат. Това е срамота", настоя Лиляна Иванова, която също е жител на село Димча.

Фикрет Ферадов има малка пекарна в село Димча. Казва, че ако режимът на водата продължи, може да се наложи да спре производството. "В момента имаме изградена хидроформа система, с която спасяваме нещата за 4-5 дни. С тези 9 дни безводие ние сме на критичния минимум и сега ще търсим вариант за доставка на вода за да продължим производството", обяснява мъжът.

Местното ВиК дружество търси нови водоизточници

Селото се снабдява с вода от местен водоизточник. През тази година ВиК реализирало проект за подмяна на довеждащия водопровод, но вода отново няма.

"Причините да нямаме вода е авария, по която екипите работят и не могат да я отстранят. Днес включително няма капка вода по чешмите на хората в селото. Имаме нови съоръжения, нов довеждащ водопровод и нямаме в резултат на това вода", заяви кметът на село Димча Иваничка Колева.

ВиК твърди, че причината е липсата на вода в кладенеца на селото

От ВиК Йовковци заявиха, че за решаване на проблема с водоподаването в селото е подменен над 2 км довеждащ водопровод и част от ВиК инфраструктурата. Според дружеството единствената причина за безводието е липсата на вода в кладенеца, който снабдява селото.

От ВиК допълват, че работят активно по намиране на нов водоизточник и че ще подменят помпата на стария, за да може да се черпи вода от по-ниски нива.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.