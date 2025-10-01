От Helpbook: Липса на улично осветление и джунгла в София

От години наш потребител в платформата на Helpbook.info сигнализира отговорните институции за проблеми в район „Студентски“.

Голяма част от тях остават нерешени до ден днешен.

В предишен сигнал е описано следното: „Зелената площ по продължение на бул. "Кл. Охридски" от ул. "Георги Брадистилов" до Центъра за преквалификация към УНСС от години стои занемарена. Подавали сме многократно сигнали към различни институции да се почисти, но досега нищо не е направено Площта е пълна с храсти, лияни, шипки и всякакви саморасли дървета. Сега, като се раззелени, пак ще стане опасно. Понякога се крият наркомани там. Моля да обърнете внимание. В тази територия е имало асфалтови алеи, които са запазени, но са под сантиметри кал и листа. Може да се почистят и да се ползват отново. Обръщам внимание и за липсата на улично осветление. Вечерно време е пълен мрак. Преди 1 година след наш сигнал бе обещано да се включи в следващия период, но и там не се вижда никакво действие за възстановяване на осветлението.“

Ето и развитието: „Получихме отговор от Електрото и само констатираха, че трябват 11 стълба и 700 метра нов кабел и после тишина. От другата страна откъм сградите дойде едно багерче играчка и попочисти храстите, но теренът бил частен. А тази територия на кого е? Не била на Студентска община, не била и на Столична община, не била в плана на града за поддръжка.

Чака се да стане някой инцидент и след дъжд качулка ще се размърдат нещата. Ако не е на никой, то ние, обитателите и живущи около терена, ще си го почистим и ползваме за частни нужди.

И лампи ще си прокараме. Надявам се все пак да се обърне внимание, тъй като вечерно време е пълен мрак, а идват зимни кратки дни.“ (целият сигнал - тук)

