Мирчев с атака към Борисов: Спри да говориш за комбинезони и бодита!

“Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда”, заяви в кулоарите на НС Ивайло Мирчев.

Депутатът от ПП-ДБ се обърна към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и му каза да спре да се изказва по сериозни теми като корупцията в ДАИ, да говори за комбинезони и за бодита. "Не може да се принизява това по този начин. Става дума за изключително тежка корупция. Няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов е, че на вчерашното си сутрешно кафе и пури с Пеевски са решили да закриват ДАИ, е защото, ако вземат да разследват ДАИ и откъде идва тази корупция - ще стигнат до върховете, не само в ДАИ, но и в транспортно министерство, и в тази сфера като цяло. А там е един близък до сърцето на Борисов - Ивайло Московски, а той е известен от "зайчарника" на Борисов и осигуряването на специфични услуги там.

Това му е проблемът на Борисов, той по никакъв начин не иска да се разкрива какво е ставало в ДАИ.",

Мирчев призова Борисов вместо да закрива ДАИ да излезе и да каже, че ще се разследва и ще се стигне до корупцията по върховете в агенцията и кой е взимал пари. По думите на съпредседателя на ДБ, за боди камерите се настоява, защото при преместването в КАТ, или където и да е другаде, пак ще я има същата корупция.

"Хората не са много по-различни, става дума за много пари.Това, което ние искаме е да решим проблема с корупцията, а той се решава с боди камерите частично, и затова тези хора не искат да ги има. Саботираха нашия законопроект", добави Мирчев.