Борисов: Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ

Бойко Борисов обясни изказването си, че България има "петима премиери".

"Човек да не се пошегува", каза той и допълни: "Смисълът на това, което казах, че всяка една партия, в такова правителство, което си брои всеки ден депутатите, лидерът се изживява като премиер, защото без нито една от тях това правителство не може да продължи. Това е смисълът на казаното."

По-рано Ивайло Мирчев от "Да, България", заяви, че седмият премиер е Таки. Попитан дали познава Таки, Борисов заяви, че никога не го е виждал. "Те твърдят много неща (бел.р. ДБ). Например за тях София не съществува, работил съм две години с 61 чужди общински съветници. Никой не ме е питал как съм работил, кметът прави мнозинството", обясни Борисов.

"Има две теми с които правителството трябва да се справи - цените и водите", заяви Борисов.

Борисов заяви, че ДАИ трябва да бъде закрита, като нейните задължения могат да се прахвърлят в КАТ и върху тол системата.

"Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Една част от дейността отива в КАТ, а другото - ТОЛ системата. Претоварване, превишена скорост - ТОЛ системата може да се справи, накрая седи един катаджия и ги отвежда да си платят глобите", обясни Борисов. "Иначе бодита да им сложите или комбинезони - все тая", отсече той.