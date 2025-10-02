Борисов притеснен: Светът уверено върви към война

Ако има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната. Влошаването на отношенията между Русия и Щатите. Крайно влошените отношения между Русия и Европа... На АЕЦ "Чернобил" беше спряно електрозахранването след атаки. Светът уверено върви към война. Казвам го с прескърбие, защото агресията, която Русия употребява, е чудовищна.

Това заяви пред журналисти в Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му ответните мерки, които Европа готви, няма да успокоят нещата.

"Затова съм много притеснен. В това време трябва да имаме много силни служби, организирани", допълни той.

"Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава Конституциоинни съдии. Парламентът също има, но след много дебати и изслушвания. Така става и с шефовете на службите - ако не го харесва - го спира", коментира още Борисов. "Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той".

"Неговите лични назначения (на Радев) съм ги пазил. В това ме обвиняваха всички. Аз ще препоръчам да се гласува за тези хора. Това, което прави с парламентарните групи - нищо не се прави срещу, а за по-добра работа. Защо една година, докато бяха неговите служби, които лично пазих, казах, че няма да ги сменяме. Трябва да се оставят да работят на спокойствие", каза още Борисов

След 27 години падна мониторинговият механизъм у нас. Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония. "Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген, за еврозоната, трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм", допълни той.

За българина, който евентуално е задържан заедно с Грета Тунберг на флотилията, плаваща към Газа, той заяви:

"Българската държава трябва да провери по каква работа е бил там и след това да направим това, което е необходимо, както правим за всеки българин."