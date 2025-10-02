IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Пеевски призова: Румене, излез! Прекали! Това не е игра, а държава!

В президентството се пишат укази и се правят уговорки за партия, добави той

02.10.2025 | 10:40 ч. 30
БГНЕС

БГНЕС

"Румен Радев прекали, това не е игра, това е държава”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

"Къде са ПП-ДБ да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с РСМ срещу България. Тези хора са предатели", каза той и уточни, че визира Надежда Йорданова.

Свързани статии

По думите на Пеевски в “президентството се пишат укази и се правят уговорки за партия”.

“Той си играе като един политик. Стига! Той няма право да го прави това. Румене, излез!”, обърна се Пеевски към държавния глава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски ДПС-НН Румен Радев правителство президент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem