Пеевски призова: Румене, излез! Прекали! Това не е игра, а държава!

"Румен Радев прекали, това не е игра, това е държава”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.
"Къде са ПП-ДБ да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с РСМ срещу България. Тези хора са предатели", каза той и уточни, че визира Надежда Йорданова.
По думите на Пеевски в “президентството се пишат укази и се правят уговорки за партия”.
“Той си играе като един политик. Стига! Той няма право да го прави това. Румене, излез!”, обърна се Пеевски към държавния глава.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.