Пеевски призова: Румене, излез! Прекали! Това не е игра, а държава!

"Румен Радев прекали, това не е игра, това е държава”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

"Къде са ПП-ДБ да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с РСМ срещу България. Тези хора са предатели", каза той и уточни, че визира Надежда Йорданова.

По думите на Пеевски в “президентството се пишат укази и се правят уговорки за партия”.

“Той си играе като един политик. Стига! Той няма право да го прави това. Румене, излез!”, обърна се Пеевски към държавния глава.