Терминал 3 на столичното летище "Васил Левски“ отваря врати през април 2031 г.

Терминал 3 на столичното летище „Васил Левски“ София може да отвори врати през април 2031 г. Очаква се работата по изграждането му да приключи до 2030 г., след което ще са нужни още няколко месеца за получаване на разрешително за експлоатация. Това съобщи Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект“, в предаването „Чиста енергия“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Вероника Денизова.

Той обясни, че за изграждането на голям обект като Терминал 3 на летището в България, както и в други страни, трябва да се премине през дълъг процес на екологична оценка. Операторът на летището е поискал такава оценка през 2022 г. и Кабайеро се надява окончателното одобрение да бъде получено през април 2026 г. „Терминал 3 ще се строи десет години, а седем от тях са за събиране на необходимите разрешителни“, отбеляза той.

Летището е подписало договор за изграждането на модерна фотоволтаична електроцентрала с мощност от близо пет мегавата. Съоръжението ще бъде разположено върху собствен терен на летището и ще произвежда електроенергия за вътрешно потребление, като по този начин ще намали зависимостта от външни доставчици и ще подпомогне усилията на оператора за пълна декарбонизация до 2036 г.

Наред с това фотоволтаичната централа ще помогне на оператора да има видимост на разходите си за енергия, отбеляза Кабайеро. „Ще имаме и по-голяма устойчивост относно обезпечаването с енергия, тъй като трябва да разполагаме с резервно захранване на нашите съоръжения и оборудването поради непрекъснатия режим на работа на летището“, добави той.

Очаква се фотоволтаичният парк да бъде въведен в експлоатация до лятото на следващата година, като в момента операторът кандидатства за строително разрешение. „Междувременно получаваме слънчевите панели, инверторите и цялата конструкция. Ще започнем строителството през първото тримесечие на 2026 г.“, съобщи гостът.

Очаква се фотоволтаичната централа да бъде пусната в експлоатация в края на 2026 г., след което ще започне работа по системата за съхранение на енергията в батерии.

Освен че спомагат за намаляване на въглеродните емисии, слънчевите панели носят и висока възвръщаемост на инвестицията. Гостът съобщи, че средствата, които ще бъдат вложени във фотоволтаичната централа, възлизат на около 2,2 млн. евро и очакванията са разходите да бъдат възстановени за по-малко от четири години.

Според Кабайеро регулациите в България в областта на енергийната ефективност имат както предимства, така и слабости. Сред предимствата той посочи бързия процес по получаване на разрешение за изграждане на фотоволтаична централа до пет мегавата като планираната на столичното летище. Но операторът има планове да увеличи мощността на панелите до 20 мегавата, което изисква преминаване през по-сложна процедура, обясни гостът.

„Другото предимство в България е устойчивото авиационно гориво – одобрението му преминава много бързо през различните институции и това ни помогна да намалим въглеродните си емисии.“

От друга страна, при проектирането на Терминал 3 операторът на летището е имал планове да използва предимствата на София с наличието на геотермални извори на енергия и да отоплява терминала с помощта на минералните води. Проведени са разговори с властите относно регулациите и възможностите за използване на ресурсите, но се оказало, че няма действащи правила в тази област. „Затова проектирахме Терминал 3 с електрически помпи“, отбеляза Кабайеро.

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria