ДБ призова Терзиев да анулира обществените поръчки за сметосъбирането в София

“София предстои да плати над 1 млрд. лв. за боклук, тъй като Таки овладя почти всички обществени поръчки. Призоваваме кмета Терзиев да анулира процедурите и да се проведат нови поръчки за зоните, които са извън прогнозния бюджет на общината”, заяви Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” добави, че това е огромен проблем, защото “ако се приемат подадени сега цени, София ще плаща изключително завишени цени"

"За да си го представите по друг начин, София ще плаща за 1 тон боклук по-висока сума, отколкото струва да се произведе 1 тон жито", казват още от ДБ.