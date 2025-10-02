IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

ДБ призова Терзиев да анулира обществените поръчки за сметосъбирането в София

Таки е овладял всички обществени поръчки, добави Ивайло Мирчев

02.10.2025 | 11:36 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

“София предстои да плати над 1 млрд. лв. за боклук, тъй като Таки овладя почти всички обществени поръчки. Призоваваме кмета Терзиев да анулира процедурите и да се проведат нови поръчки за зоните, които са извън прогнозния бюджет на общината”, заяви Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” добави, че това е огромен проблем, защото “ако се приемат подадени сега цени, София ще плаща изключително завишени цени"

"За да си го представите по друг начин, София ще плаща за 1 тон боклук по-висока сума, отколкото струва да се произведе 1 тон жито", казват още от ДБ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

София боклук сметосъбиращи фирми Таки Да България Васил Терзиев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem