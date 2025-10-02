Терзиев: Достъпът до Витоша е осигурен, обстановката е спокойна

Първи сняг падна и на Витоша, а по разпореждане на Столичната община е извършено опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя – от кв. “Драгалевци“ до хижа „Алеко“ и от кв. “Бояна“ до местността “Златните мостове“. Информацията съобщи кметът на София Васил Терзиев в пост в социалната мрежа Фейсбук.

Кметът добавя, че към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, възпрепятстващи движението.

От общинската администрация уточниха, че в нощните часове пътищата до “Алеко“ и “Златните мостове“ се затварят временно – от 3:00 ч. до 7:00 ч., за да се осигури цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната. Общинската администрация продължава да следи ситуацията и поддържа готовност за реакция.

Според Терзиев бързата реакция е резултат от въведената през миналата зима реформа в организацията и контрола на снегопочистването. Сред мерките са повишен контрол и санкции при некачествено почистване, по-високи изисквания към техниката, нощно затваряне на пътищата за цялостно почистване, като е създадена координация между Общинска полиция, АПП, ЦГМ, ски училища и хижари, както и превантивно премахване на опасно надвиснали дървета по пътните участъци.

“Работим за това достъпът до Витоша да бъде безопасен и удобен целогодишно“, заяви Терзиев и призова шофьорите да бъдат оборудвани със зимни гуми и вериги, както и да спазват указанията на органите на терен.

Кметът посочи, че достъпът до планината е от ключово значение за столичани, тъй като тя е едно от най-посещаваните места за отдих и спорт в България.