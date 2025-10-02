Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложнения утре

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика извънредна среща заради влошената обстановка и предупрежденията за обилни валежи в страната.

По време на срещата присъстват представители на МОСВ, МРРБ, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.

"Освен прогнозите на синоптиците тази сутрин в националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната. Знаете в момента и на "Петрохан" вали сняг, почиства се”, бяха първите думи на Митов.

“Очаквам в оперативен порядък да направим преглед на готовността за действие и координация на силите и средствата, така че да гарантираме безопасността на хората и ограничаване на вредоносните последици. Като направим този преглед, ще си изясним каква е ситуацията и възможностите пред приближаващата зима. Министерството на околната среда и водите, съответно НИМХ ще представят актуалната информация за обстановката и прогноза за високи речни нива, от Министерство на земеделието за състоянието на напоителната система, каналите, от Министерство на регионалното развитие - доклад за осигуряване на планинските проходи и основните пътни артерии.

Обезпечаване на непрекъснатост на железопътния транспорт и съобщенията е темата за доклад на ресорното министерство. По въпроса за аварийната защита на електропроводите и осигуряване на непрекъснатост на енерго доставките ще докладва Министерството на енергетиката. Готовността за реакции и наблюдение на критичните места по общини и населени места е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР - отговорностите за действия при усложнена обстановка - ранно предупреждение, оповестяване са концентрирани върху ГДПБЗН и областните дирекции на МВР в страната", се казва още в съобщението на Митов.