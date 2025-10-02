По-близо ли е Румен Радев до съставянето на партия?

Стигна се до институционален блокаж, заяви политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR". По думите ѝ президентът Румен Радев, блокирайки институционалния живот в държавата, прокарва и лични свои политически пристрастия в службите.

"От една страна, докато се възползваше от служебната власт, надхвърли конституционните си правомощия и директно кадруваше в службите. Досега, като човек, който се готви и предлага политически проект, не може да му се позволи неговото влияние да нахлува в службите", коментира тя.

Слаба държава, която си позволява да прави структурни промени в основните разпоредби на функционирането на страната между институциите, за да може "като мерудия да си овкуси ястието" - това е подходът на управляващите, изтъкна политологът Слави Василев пред Bulgaria ON AIR.

Свързани статии Радев: Крайно време е в съдебната система да има истинско върховенство на правото

"Не им харесва, че Радев отказва да подпише предложението на правителството за шеф на ДАНС, те ще му отнемат правомощията. Така не функционира демокрация", смята Василев.

Доц. Стойчо Стойчев също изтъкна несъгласието между президента и управляващото мнозинство за конкретните личности, които трябва да бъдат назначени.

"С главния секретар се видя, че трудно вървят нещата. В крайна сметка мнозинството е преценило само да ги реализира, което от политическа гледна точка е легитимно. Ако му се блокира възможността да назначава шефове на служби, а се търси отговорност за ефективност на тези служби - правителството няма как да реагира", обясни доц. Стойчев.

Андреева напомни, че политиката на Радев датира от много години, като започва с нежелание да назначава посланици, които са ярки фигури, свързани тогава с Евроатлантизма.

"Той отказа Даниел Митов да бъде назначен като посланик в Румъния. Защо? Отказа Николай Ненчев да замине в Украйна, защо? Това е политика, ярко свързана с пропуски интерес. Радев е разпознаваем, той е играч на терена. Това е личният му интерес", анализира Андреева.

Големият въпрос е: Прави ли се партия на президента?

"Надявам се да има такава партия. Това не е ново, моментът от догодина нататък ще назрее. Президентът сам ще обяви на нацията неговите политически намерения. Похищението върху институциите и върху държавността от хората, които ни управляват, показва, че е необходима алтернатива, различна от тази в НС", смята Василев.

Според Андреева държавният глава използва връзките си в институциите, за да съставя партия, което е "скандално".

По думите на Василев президентските избори биха могли да бъдат точката на пречупване на управлението, като прогнозира, че до януари мнозинството и правителството ще издържат.

Вижте още във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR