Радев: Крайно време е в съдебната система да има истинско върховенство на правото

Крайно време е нашата съдебна система да е организирана така, че да има истинско върховенство на правото, каза президентът Румен Радев в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където присъства на представяне на фототипно издание на "Македонски алманахъ".

Коментарът му е по повод решение на ВКС по-рано днес, свързано с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

"Не искам да коментирам решението на съда, но той явно се произнася по закона, а той е много ясен", каза още Радев.

По думите му Делян Пеевски "взема службите на абордаж с присъдружните му партии".

"Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. Службите ще бъдат употребени не само за манипулация за избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция. Съдебната власт вече е впрегната за тези цели“, коментира държавният глава пред БТА.

Би трябвало да реагират българите, защото това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици, отговори Радев на въпрос как ще реагира, ако му отнемат правомощията. Самата партия ГЕРБ през 2013 г. излезе с едни много добри мотиви как трябва да се върнат тези правомощия при президента, какво се смени сега, че си отричат сами мотивите, посочи той.

Не отговарям за параноята на някои хора, има си специален раздел в психологията, заяви Румен Радев по повод твърдението на председателя на ДПС Делян Пеевски, че в президентството се пишат устави и се прави партия. Моят устав е Конституцията и ще я отстоявам докрай, докато съм президент, каза Радев.

Обществото вече започва да реагира на произвола, лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Убеден съм, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол, заяви още Румен Радев.

Държавният глава участва в представянето на фототипно издание на "Македонски алманахъ" на Македонската патриотична организация по повод 85-годишнината на оригинала.