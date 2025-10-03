Затвориха пътя от Бургас до Созопол, задействаха BG ALERT

Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

(БТА)