От 40 лева започва цената на елхите за празниците

Четири стопанства в обхвата на Североизточното държавно предприятие (СИДП) ще предлагат тази година коледни дръвчета. Това са – Държавно горско стопанство (ДГС)-Търговище, Държавно ловно стопанство (ДЛС)-Балчик, ДГС-Шумен и ДГС-Преслав, съобщи говорителят на СИДП Татяна Димитрова.

От ДГС-Търговище предлагат на гражданите 120 броя обикновен смърч, отсечен и с размер от 1 до 2 метра, на цена от 40 лв. (20,45 EUR), 63 броя смърч, отсечени над 2 метра, с цена 60 лв. (30,68 EUR) и 1194 броя поставени в контейнер за 57 лв. (29,14 EUR). От стопанството са подготвили още 22 броя отсечена дугласка ела, на цена от 28 лв. (14,32 EUR) и 91 броя със закрита коренова система за 45 лв. (23,01EUR). Коледните елхи ще се продават в административната сграда на стопанството, в горски разсадник "Баячево" в село Баячево и на пазари в териториалния обхват на ДГС-Търговище, добави Димитрова.

ДЛС-Балчик предлага 30 отсечени обикновени ели и 20 поставени в контейнер. Първите ще струват 18,80 лв. (9,61 EUR), а вторите 26 лв. (13,29 EUR). Дръвчетата ще се продават в горски разсадник "Соколово".

ДГС-Шумен предлага на гражданите 30 обикновени смърча в контейнер за 32 лв. (16,36EUR), 50 броя отсечени на същата цена и 30 броя с корен в чувал за 25 лв. (12,78 EUR). Коледните дръвчета ще се продават в горски разсадник "Салманово".

112 броя отсечена обикновена ела и пет броя отсечен черен бор са подготвили от ДГС-Преслав. Цената на елата е 12 лв. за брой (6,14EUR), а на бора 9,60 лв. (4,91EUR). Коледните елхи могат да бъдат закупени от административната сграда на стопанството във Велики Преслав, допълни говорителят на СИДП.

До момента стопанствата от Североизточното държавно предприятие са продали 184 отсечени коледни дръвчета и 47 контейнерни, уточни Димитрова.

Стопанствата от Североизточното държавно предприятие през 2024 г. предложиха на гражданите 766 отсечени и 665 коледни елхи със закрити корени на цени от 14,40 до 55 лева.