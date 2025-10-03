Потоп в Царево, над 200 л/кв. м дъжд за пет часа

В град Царево само за 5 часа са отчетени дъждове от над 200 мм. Това са изключително сериозни количества за толкова кратко време, съобщиха от местната община във фейсбук.

"Движението по ул. Михаил Герджиков в града се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. Бузлуджа.

Призовават се хората живеещи около реки и водни обекти да бъдат нащрек", казват още от Община Царево.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за село Изгрев. Призовават се хората да не предприемат пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед.

От общината призовават да не се предприемат пътувания и от и до Арапя и Нестинарка.

Обявено е бедствено положение за цялата територия на община Царево. Това заяви кметът на града Марин Киров. Има евакуирани хора.