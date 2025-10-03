IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потоп в Царево, над 200 л/кв. м дъжд за пет часа

Има евакуирани хора

03.10.2025 | 07:31 ч. Обновена: 03.10.2025 | 07:33 ч. 9
Снимка: Фейсбук/Община Царево

Снимка: Фейсбук/Община Царево

В град Царево само за 5 часа са отчетени дъждове от над 200 мм. Това са изключително сериозни количества за толкова кратко време, съобщиха от местната община във фейсбук. 

"Движението по ул. Михаил Герджиков в града се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. Бузлуджа.

Призовават се хората живеещи около реки и водни обекти да бъдат нащрек", казват още от Община Царево. 

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за село Изгрев. Призовават се хората да не предприемат пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед.

От общината призовават да не се предприемат пътувания и от и до Арапя и Нестинарка.

Обявено е бедствено положение за цялата територия на община Царево. Това заяви кметът на града Марин Киров. Има евакуирани хора.

царево потоп евакуирани дъжд
