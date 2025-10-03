Бащата на Сияна: Има данни за жертви в Елените

Има данни, че водният ад във ваканционно селище Елените е взел жертви. Това съобщи Николай Попов, бащата на Сияна, която загина в тежка катастрофа преди половин година, във Facebook.

"Нов ад ни удари. Районът на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора, отнесени в морето“, пише той.

Попов разкрива, че сред пострадалите е и семейството на Марти и Христина – младата жена, която загина през лятото след инцидент с АТВ.

"Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи", добавя той. "Бог да ни е на помощ", завърши Николай Попов.