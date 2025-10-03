IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Бащата на Сияна: Има данни за жертви в Елените

Нов ад ни удари, написа Николай Попов

03.10.2025 | 13:15 ч. Обновена: 03.10.2025 | 13:16 ч. 39
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Има данни, че водният ад във ваканционно селище Елените е взел жертви. Това съобщи Николай Попов, бащата на Сияна, която загина в тежка катастрофа преди половин година, във Facebook.

Свързани статии

"Нов ад ни удари. Районът на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора, отнесени в морето“, пише той.

Попов разкрива, че сред пострадалите е и семейството на Марти и Христина – младата жена, която загина през лятото след инцидент с АТВ.

"Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи", добавя той.

"Бог да ни е на помощ", завърши Николай Попов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Елените жертви николай попов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem