Зам.-министър препоръча безкасови плащания през януари 2026 г. заради еврото

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов препоръча безкасовите плащания на гражданите през януари 2026 г. в периода на двойно обращение на лева и евро.

Барбалов участва в Сливен в информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. На срещата присъстваха представители на институции, браншови организации, бизнес, медии и граждани, които получиха конкретна и достъпна информация за предстоящите етапи и срокове от процеса по преминаване към новата валута.

Заместник-министър Барбалов подчерта, че въпросите, които хората си задават във връзка с еврото, са сходни в цялата страна и срещите, провеждани в различни региони, имат двупосочен характер. От една страна институциите имат възможност да представят фактите около процеса, а от друга - да чуят обратната връзка и притесненията на хората.

"Това е нормално - всеки има въпроси, когато предстои голяма промяна. Хубавото е, че и тук, както на другите срещи, институциите присъстваме заедно, говорим какво предстои, обсъждаме въпроси, чуваме и важни предложения", каза Барбалов.

В отговор на въпроси от граждани относно по-слабото присъствие на визуални материали по темата извън столицата, заместник-министърът увери, че Министерството на финансите продължава с координирани мероприятия и визуалната част от кампанията ще бъде засилена. Той обясни, че събитието в Сливен е част от програма, изготвена още през лятото, и допълни, че в бъдещите етапи ще бъдат включени и ученици. Според него те също са активни потребители, които трябва да знаят как да боравят с новите парични знаци.

Барбалов подчерта личната си препоръка – в преходния период максимално да се използват безкасови разплащания, тъй като това ще улесни значително както гражданите, така и търговците. "Аз лично започнах още сега да се тренирам в безкасови плащания. За януари ще се опитам напълно да избягвам пари в брой", каза той. По думите му не се очакват сериозни проблеми или объркване, но подобен подход би улеснил прехода.

Относно подготовката на търговците и тяхното снабдяване с евро към началото на 2025 г., заместник-министърът обясни, че процесът започва още през декември, когато Българската народна банка ще започне да захранва търговските банки. Част от тях вече са изпратили запитвания към своите клиенти за нужните наличности в евро, така че да бъдат заредени навреме. Предвижда се това да стане без начисляване на такси.

В хода на дискусията бе повдигнат и въпросът как информацията ще достига до хората в по-малките населени места, където дигиталният достъп не е повсеместен. Барбалов призна, че това е предизвикателство, но подчерта, че ще се търси съдействие от националната пощенска система и от търговските вериги, така че брошури и информационни материали да стигнат ефективно до всеки гражданин. Според него това е напълно възможно, макар и да изисква по-внимателно планиране.

Срещата бе модерирана от заместник-кмета на община Сливен Камен Костов, който заяви, че администрацията работи активно по подготовката за приемане на еврото. Общината вече е започнала да променя наредбите си в съответствие с указанията на Министерството на финансите.