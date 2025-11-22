Под постоянно наблюдение са реките в Благоевградско и Кюстендилско

Във връзка с обилните валежи от дъжд на територията на област Благоевград, служители на „Напоителни системи” ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на река Места, които се стопанисват от дружеството. Констатирано е преливане на вода от река Места в община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населените места и инфраструктура, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Осигурен е и денонощен обход на всички язовирни съоръжения, други корекции на реки и предпазни диги в цялата област.

През изминалото денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са се повишили краткотрайно. По отчетените данни изменението на речните нива в басейна при водосбора на река Места варира от минус 58 см до плюс 11 см, а при водосбора на река Струма - от минус 23 см до плюс 31 см, припомня БТА. Водните количества в реките са около и над праговете за средни води, както и около праговете за високи води.