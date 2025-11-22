IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето се влошава: Преходите в посока заслон "Кончето" да се избягват

Има снежна покривка и заледявания, предупреждават от "Национален парк Пирин"

22.11.2025 | 18:20 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Поради влошаване на метеорологичните условия, падналата снежна покривка и образуваните заледявания вследствие на ниските температури за сезона, Дирекция „Национален парк Пирин“ препоръчва да се избягват преходите в посока заслон „Кончето“ по подсичащата пътека.

От дирекцията посочват във Фейсбук, че в настоящите условия туристите следва да използват зимния билен маршрут, който е препоръчителният вариант за движение през сезона, както и използване на подходяща зимна екипировка.

От Дирекция "Национален парк Пирин" препоръчват на туристите преди тръгване да проверяват актуалната прогноза, да се доверяват на препоръките и съветите на местните хора и да не надценяват собствените си умения и знания.

кончето Пирин време сняг
