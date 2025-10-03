Евакуирани от Елените са настанени в кметството в Свети Влас

Усложнена остава обстановката в района на ваканционното селище Елените, каза за БТА началникът на Районното управление на полицията в курортния комплекс Слънчев бряг Павел Колев. По думите му по-голямата част от хората са евакуирани.

"Дъжд вали и в момента", добави той.

Със спасителна лодка са се евакуирали няколко човека, останали във високите етажи на сградите.

Кметът на Свети Влас Иван Николов посочи, че в кметството са настанени четирима души, изведени от района на Елените, като се очакват още. Той добави, че в района обстановката е тежка.

По-рано днес областна администрация Бургас съобщи, че във ваканционно селище Елените е открито тялото на един удавен мъж.