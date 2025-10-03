IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Евакуирани от Елените са настанени в кметството в Свети Влас

По думите му по-голямата част от хората са евакуирани

03.10.2025 | 14:50 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Усложнена остава обстановката в района на ваканционното селище Елените, каза за БТА началникът на Районното управление на полицията в курортния комплекс Слънчев бряг Павел Колев. По думите му по-голямата част от хората са евакуирани.

"Дъжд вали и в момента", добави той. 

Със спасителна лодка са се евакуирали няколко човека, останали във високите етажи на сградите. 

Кметът на Свети Влас Иван Николов посочи, че в кметството са настанени четирима души, изведени от района на Елените, като се очакват още. Той добави, че в района обстановката е тежка.  

По-рано днес областна администрация Бургас съобщи, че във ваканционно селище Елените е открито тялото на един удавен мъж. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

евауирани Елените Свети Влас
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem