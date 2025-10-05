До вторник министерствата ще докладват готовността си за реакция при бедствия и аварии

С разпореждане на премиера до вторник всички министерства са длъжни да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, по които се работи - Закона за бедствията и аварите, Националната програма и Националната стратегия - 2021-2025 г., в това число и финансова и организационна обезпеченост на действията. С голяма степен на увереност мога да кажа, че държавата взима необходимите мерки, заяви пред журналисти вицепремиерът Атанас Зафиров, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов инспектира открития нов участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци".

Той добави, че от Министерството на труда и социалната политика вече описват щетите и разговарят с пострадалите хора.

"Става въпрос за хора, на които основното жилище трябва да бъде обезщетено, не за търговски сгради. Два са стълбовете, по които могат да получат обезщетение. Първият е три пъти линията на бедност, това са 1914 лева в момента. Вторият е по Закона за бедствията - 2500 лева еднократна помощ, за закупуване на техника, печки, хладилници, всичко което е унищожено", обясни Зафиров и уточни, че се работи по възможността за трети стълб. „Така както през юни месец Министерски съвет гласува 3000 лева за пострадалите от пожарите. Надявам се да успеем да го приложим сега и за пострадалите в наводненията", поясни вицепремиерът.

Относно изявената готовност за помощ от страна на Северна Македония, обявена от президента Румен Радев, той каза, че няма постъпила такава информация.

"Не мисля, че в момента се нуждаем от някаква специална помощ. Държавата си е на мястото и използва всичките си лостове и механизми, така че последствията от това ужасно бедствие да бъдат преодолени", каза Атанас Зафиров, цитиран от БТА.