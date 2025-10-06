Ограничават достъпа до Елените през следващите дни

Вследствие на компрометираната инфраструктура във ваканционно селище. Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни с цел гарантиране безопасността на населението.

Днес в светлата част на деня ще бъде осигурен контролиран достъп през КПП за собствениците, които желаят да изнесат лични вещи. След 15.00 ч. следобед достъпът се преустановява.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходима грижа, а районът ще остане под 24-часова полицейска охрана.

Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната.

Очаква се екипи на РДНСК да пристигнат на място за извършване на проверки.

"Пълната забрана влиза в сила днес от 15.00 часа с оглед на предстоящата влошена метеорологична прогноза. Червеният код, обявен от НИМХ, ни дава основание да преустановим работата в засегнатите участъци" , това заяви пред БНТ Владимир Крумов - областен управител на Бургас.

Пълната забрана ще важи до нормализиране на обстановката. За да бъдат защитено имуществото на пострадалите, в комплекса са разположени жандармерия и хора, които следят за реда.

Пострадалите могат да подават заявления за помощи в общината. Той поясни, че основните пътни участъци са почистени.

"Има назначени проверки от експерти. След като минат проверките - тогава ще говорим“, каза Крумов.