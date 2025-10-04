IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама криминално проявени мъже са задържани в „Елените” с голяма сума пари

По случая е образувано досъдебно производство

04.10.2025 | 21:54 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Двама криминално проявени мъже са задържани от служители на полицията и жандармерията в района на курорта „Елените”. В тях са открити значителна сума пари и ценни вещи, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов.

"В тях бяха намерени 4500 евро – основно купюри по 500 и 200 евро. Банкнотите са сравнително нови. Установихме още голяма връзка с ключове за секретни брави, както куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и луксозни дрехи", заяви Маринов.

По случая е образувано досъдебно производство.

"Тепърва ще се извършват процесуално-следствени действия. Ще се установяват следи и произход на вещите", допълни директорът на полицията.

Работата по случая продължава./ БТА

