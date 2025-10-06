IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Златната треска напразна, в отнесения сейф в Царево имало 21 000 лв.

В касата се съхранявали предимно документи

06.10.2025
Един отнесен сейф прати на морската линия в Царево десетки мераклии да ровят за банкноти, а слуховете бяха за два милиона лева и златни кюлчета. Наложи се и полицията да блокира курортния град вчера от набезите на желаещите бързо забогатяване на чужд гръб.

В касата имаше не повече от 21 000 лв., както и ценни книжа. Не е имало никакви 2 милиона и златни кюлчета. Имаше само два чифта златни обеци - на жена ми и на внучката, каза пред пред bTV Яни Илиев, собственик на сейфа. 

Той показа и мястото на касата, която е била на видимо място. Той бе учуден от слуховете за потъналите милиони и златото, тъй като използвал касата предимно за съхраняване на архив и документи на строителната техника на фирмата.

