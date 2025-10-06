След пороя в Елените има компрометирани сгради

Във вилно селище Елените продължава разчистването на щетите от бедствието, взело четири жертви и помело десетки автомобили, улици и дървета.

Продължават и проверките на място за компрометирани сгради и незаконно строителство над речното корито, допринесли за силата на стихията в петък.

"Основните пътни участъци на територията на вилното селище са почистени. Има достъп до хотелските комплекси, за да могат хората да стигнат до имотите си да си вземат най-необходимото. Има някоя и друга сграда, която е на пръв поглед компрометирана, затова там се действа по-внимателно", каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Той активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT за района на вилно селище Елените.

Властите ограничават достъпа до несебърския курорт от 15 часа днес заради опасност от нови наводнения вследствие на предстоящите обилни дъждове през следващото денонощие.

Забранява се влизането на територията на Елените, като се призовават гражданите да спазват всички указания на МВР и Пожарна безопасност.

Община Царево ще изиска от МОСВ да се назначи комисия, която да установи причините за големия разлив на реки и сухи дерета от територии извън населените места към урбанизирани такива. Анализът показва, че деретата в Лозенец, Арапя, ПСОВ Царево, река Черна, р. Нестинарка и др. се разливат много преди да навлезнат в урбанизирани зони и са необходими сериозни действия за тяхната корекция. При влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени не учебни дни за училища и детски градини. Общинският щаб ще заседава без прекъсване.