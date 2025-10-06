IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възстановиха топлото в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“

Каретата с детски градини и училища са приоритетни

06.10.2025 | 17:53 ч.
Снимка: БГНЕС

Топлоподаването е възстановено в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“, съобщиха от „Топлофикация София“.

"През последните дни, въпреки влошените метеорологични условия, екипите на изпълнителите работиха без прекъсване и извършиха подмяна на всички спирателни арматури към отклоненията. Успоредно с това започнаха изкопни дейности и, където е възможно, подмяна на самите топлопроводи", заявиха от дружеството.

От „Топлофикация София“ посочват, че където е възможно, началните дати за подмяна на трасетата се изместват по-рано, за да се възстанови топлоподаването предсрочно.

Каретата с детски градини и училища са приоритетни. 

