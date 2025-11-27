Певицата Дани Илиева представи новата си песен "Нежна лудост".

"Тази песен те кара да плачеш. Това е песен за края на голямата любов и силата да продължиш напред. Това е много лична песен за мен и исках да изпея емоцията такава, каквато е, без маски. Вярвам, че всеки, който е обичал истински и е преживял такава раздяла, ще се припознае и ще намери част от себе си", каза Илиева в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ тъгата, която остава след една такава раздяла, не си отива никога.

"Минават дни и ти трябва да погледнеш напред с надежда, че голямата любов те очаква там някъде. В моите песни залагам на много силни текстове, щастлива, че този текст е на сценариста Иван Ангелов, той написа и текстът на песента "Ще целуна ли". Правя песните си на български език и никога не бих изпяла нещо, което е пошло", допълни изпълнителката в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Щастлива съм, че все повече хора се припознават в песните ми, може да става постепенно и бавно, но това е сигурният начин. За първи път тази песен бе чута от Михаела Маринова, тя е изключителен човек и артист. Нейното мнение е много важно за мен", подчерта Дани Илиева.

А видеото към песента е заснето на частен плаж, близо до Бургас.