Зодиите, които са несигурни във връзките

Връзките не са лесна работа за никого. Изискват се много усилия, постоянство, разбиране компромиси. Но има някои зодии, които са доста несигурни, когато са в романтични отношения. Подозират партньора, не му се доверяват напълно и така връзките не са стабилни. Ето кои са, според "The Daily Jagran".

Рак

Раците са изключително емоционални и чувствителни зодии, което ги прави нисигурни партньори. Те са много уязвими и всичко ги наранява. Страхуват се, че любимият човек ще ги отхвърли или изостави. Това е голям проблем за тях, тъй като от малки копнеят за любов, семейство, дом. Така се държат собственически с половинката и искат да са залепени за нея. Освен това, тези водни зодии често си менят настроенията, което натоварва партньора. Постоянно имат нужда от внимание и обич, някой да ги уверява, че е техен.

Скорпион

Тези водни зодии са добре познати със своята ревност. Те също се държат собственически. Всичко това идва от голяма несигурност, която крият. Обсебват се от действията на партньора, анализират всичко, което води до обвинения и край на доверието. Скорпионите са много страстни, лоялни и обичат дълбоко, но това ги прави и раними. Имат нужда да контролират действията на партньора, за да се чувстват сигурни и уважавани. Поне са честни.

Останалите вижте в teenproblem.net