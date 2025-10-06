Полицията в Шумен издирва 62-годишния Тихомир Бенков

Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен издирва Тихомир Митков Бенков, на 62 години, по молба на близките му.

Тихомир Бенков е напуснал дома си на 4 октомври и оттогава е в неизвестност. Висок е около 170 см, със сини очи, слабо телосложение. По данни на близките му е значително по- слаб от предоставената снимка. Няма данни за дрехите, с които е бил облечен, по всяка вероятност с него има куче, неизвестна порода, със среден размер, светло кафяво на цвят, съобщават от МВР.

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или на телефон 054 800 588.