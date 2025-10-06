IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Полицията в Шумен издирва 62-годишния Тихомир Бенков

Той е напуснал дома си на 4 октомври

06.10.2025 | 19:37 ч. 6
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен издирва Тихомир Митков Бенков, на 62 години, по молба на близките му.

Тихомир Бенков е напуснал дома си на 4 октомври и оттогава е в неизвестност. Висок е около 170 см, със сини очи, слабо телосложение. По данни на близките му е значително по- слаб от предоставената снимка. Няма данни за дрехите, с които е бил облечен, по всяка вероятност с него има куче, неизвестна порода, със среден размер, светло кафяво на цвят, съобщават от МВР.

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или на телефон 054 800 588.

1

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мвр шумен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem