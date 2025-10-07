IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Национален протест на младите медици "Бъдеще в България" се провежда пред сградата на МЗ

Този път е под надслов "Стига лъжи!"

07.10.2025 | 18:00 ч. Обновена: 07.10.2025 | 18:31 ч. 15

Снимки: БГНЕС

Национален протест на младите лекари, сестрите и медицинските специалисти "Бъдеще в България" се провежда пред сградата ми Министерството на здравеопазването и този път е под надслов "Стига лъжи!", предаде репортер на БГНЕС. 

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма. 

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката". Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие. 

След като изразят недоволството си от "свършената" работа на площада пред Министерството на здравеопазването, протестиращите ще се отправят на шествие по бул. "Цар Освободител" до Орлов мост.

протест лекари медици медицински сестри стига лъжи Бъдеще в България МЗ здравеопазване
