В кадър: Национален протест на младите медици "Бъдеще в България" се провежда пред сградата на МЗ

Снимки: БГНЕС 1 / 8 / 8

Национален протест на младите лекари, сестрите и медицинските специалисти "Бъдеще в България" се провежда пред сградата ми Министерството на здравеопазването и този път е под надслов "Стига лъжи!", предаде репортер на БГНЕС.

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма.

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката". Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие.

След като изразят недоволството си от "свършената" работа на площада пред Министерството на здравеопазването, протестиращите ще се отправят на шествие по бул. "Цар Освободител" до Орлов мост.