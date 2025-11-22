IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Китай отнесе спора си с Япония за Тайван до ООН

22.11.2025 | 10:06 ч. 0
Reutersю

Спорът между Китай и Япония ексалира и стигна до ООН. Китай обвинява Токио, че заплашва с “въоръжена интервенция“ по отношение на Тайван и обещавайки да се защити, съобщава Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е най-категоричният език, използван  досега в продължаващия вече две седмици спор.

Санае Такаичи, премиерът на Япония извърши “тежко нарушение на международното право“ и дипломатическите норми, когато заяви, че китайско нападение срещу Тайван може да предизвика военна реакция от Токио, написа китайският постоянен представител в ООН Цун Фу в писмо до генералния секретар на организацията Антониу Гутериш.

“Ако Япония се осмели да се опита да се намеси във въоръжена ситуацията между двете страни на пролива, това би било акт на агресия“, е написа Фу, според изявление на представителството на Китай в ООН. “Китай решително ще упражни правото си на самозащита съгласно Устава на ООН и международното право и твърдо ще защитава своя суверенитет и териториална цялост”.

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова. Тайванските власти отхвърлят претенциите на Пекин и казват, че единствено народът на острова може да решава бъдещето си.

Ройтерс отбелязва, че не е успял да се свърже с японските власти за коментар на писмото на Фу, което е най-силната критика към Такаичи от висш китайски служител в най-голямата двустранна криза от години. Такаичи, консервативна националистка, която встъпи в длъжност миналия месец, отхвърли неяснотата, която Япония и САЩ отдавна отправят по отношение на Тайван, когато заяви пред парламента, коментирайки хипотетична китайска атака срещу Тайван - който се намира на малко над 100 км от японска територия, че това би могло да се приеме за "ситуация, заплашваща оцеляването на Япония“. Това е правно обозначение, което позволява на японски министър-председател да разположи армията на страната.

Фу поиска Япония “да спре да прави провокации и да пресича границата и да оттегли погрешните си забележки“, които според него „открито оспорват основните интереси на Китай“. / БТА

 

ООН Китай Япония спор Тайван остри реплики
