Отново нощна атака с дронове в Украйна, двама са пострадали

Щети са нанесени по фасади, покриви и сгради

22.11.2025 | 10:31 ч. 12
Reuters

Оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация в Одеска област съобщи, че са пострадали двама души и са регистрирани щети по гражданската инфраструктура в Измаилски район след среднощната атака с дронове.

“За пореден път районът ни беше подложен на масирано нападение. Въпреки ефективната работа на силите за противовъздушна отбрана, щети са нанесени на фасади, покриви и остъкляването на административни сгради, както и на паркинг, където са повредени 11 камиона“, се казва в съобщението на оперативния щаб, публикувано в социалната мрежа Фейсбук. / БТА

