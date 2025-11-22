Отново нощна атака с дронове в Украйна, двама са пострадали

Оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация в Одеска област съобщи, че са пострадали двама души и са регистрирани щети по гражданската инфраструктура в Измаилски район след среднощната атака с дронове.

“За пореден път районът ни беше подложен на масирано нападение. Въпреки ефективната работа на силите за противовъздушна отбрана, щети са нанесени на фасади, покриви и остъкляването на административни сгради, както и на паркинг, където са повредени 11 камиона“, се казва в съобщението на оперативния щаб, публикувано в социалната мрежа Фейсбук. / БТА