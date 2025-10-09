Само 10% от българските жилища са застраховани, а останалите разчитат на помощ от държавата при бедствия.

"Започва се от най-популярната причина - "На мен няма да ми се случи". Или: "Застраховките са скъпи". В България имуществените застраховки не са си вдигали цените, те са по джоба на всяко домакинство. Въпросът е какво ще избере като застраховка", заяви генералният секретар на Асоциацията на българските застрахователи Нина Колчакова в "България сутрин".

По думите ѝ клиентите търсят най-евтината застраховка.

"Когато купувате застраховка, проверете какво покрива. Всяка покрива природни бедствия. Хората гледат да сключат евтина. Преценете колко струва вашето имущество и на такава цена включете застраховка. Държавата дава помощи, не възстановява загуби", допълни Колчакова за Bulgaria ON AIR.

Всички въпроси трябва да се уточнят по време на купуване на полицата, изтъкна гостът.

"Хората трябва да видят дали полицата покрива всичките им притеснения. Големият проблем с общинските имоти - масово подзастраховат на по-ниска сума. Гледах наскоро и обществените поръчки - как може да се застрахова детска градина само с 35 000 лв.", изтъкна Колчакова.

Във всяка полица има срокове за обявяване на щети, но друг е случаят, когато е имало бедствие и всички документи са изгубени, коментира Колчакова. Тя допълни, че когато стане бедствие, застрахователите работят и събота, и неделя, но трябва повече време да се обиколят всички домове.

"Не трябва да се чака месеци наред, защото имотът ще измени вида си. Ние сме на последно място по застраховане на жилищата. След някакво бедствие обикновено се покачва интересът", посочи генералният секретар на Асоциацията на българските застрахователи.