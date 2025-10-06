Експерт за потопа на Елените: Трябва да се премахнат всички постройки

"Страхувам се, че и догодина ще си говорим по темата за наводненията, докато не се вземат мерки да се спазват всички закони. Мерки могат да се предприемат от населението и институциите. И населението, и институциите не са подготвени за такива бедствия", коментира експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов.

Четири жертви взеха наводненията в края на миналата седмица по Черноморието ни. Отново се заговори за това, че не са взети превантивни мерки, има презастрояване и непочистени корита.

Кръстанов подчерта в студиото на "България сутрин", че главната причина за жертвите и разрушенията са презастрояване, бетониране на речни корита, застрояване в зони, където е абсолютно забранено строителството.

Трябва да бъдат премахнати всички постройки, категоричен е Кръстанов.

Гостът на Bulgaria ON AIR посочи, че разрешителното за строеж преминава през няколко инстанции: "Преплетена система от зависимости, която води до тези трагедии. Хората ще продължат да плащат цената".

Какво трябва да направят гражданите

Кръстанов е на мнение, че хората трябва да изискват от общините и държавата да се вземат мерките, които са забравени от 20 години.

"Всички тези постройки трябва да бъдат разрушени и речните маси да минават по коритата. Общината трябва всяка година да прави почистване на речните корита. Но какво става в горските масиви извън населените места - там се обезлесява, няма различни обеми, където да се събере излишната вода, незаконни сметища. Всичко това води до приливни вълни", обясни експертът.

По думите му на брифингите на министрите се говорят глупости, че няма река, има сухи дерета.

Кръстанов алармира, че гражданите не са добре подготвени как да използват информацията, която им се подава.

"Коли спират на мостове, опитват да преминат водни прегради. Трябва да се провеждат обучения на гражданите", изтъкна той.

Системата BG-ALERT е добре замислена. Трябва да има такова нещо, да се предупреждават хората. Тя е за бедствие, което може да предстои или ще стане. Терените в България са такива, че разстоянието е много малко, времето е кратко. Гражданите не са свикнали с тази система. Правят технически тестове на системата. А правили ли са тестове с гражданите какво трябва да направят?, каза още Кръстанов.

Според него BG-ALERT не предвижда много неща. Гостът попита какво ще стане, ако има срив на системите и тя не работи.

Задейства се от местната власт, дават предложения до МВР. Кметовете и областните управители не са достатъчно подготвени кога да я задействат, кога да обявят евакуация или бедствено положение, стана ясно още от думите на Кръстанов.

Къде бъркаме, за да се стига до тези бедствия

"Разрушеният мост над реката се възстанови в същите размери, което е абсолютна глупост. Трябва да се строи много по-добре от това, което е било. Казваме: "Няма пари, така го правим". Интересите тук са много големи", заяви експертът.

Преди такива бедствия са ставали на около 10 години, докато сега става на година-две, обърна внимание той.

Кръстанов открои какво трябва да следваме, за да не ставаме свидетели на подобни трагедии:

да се строи качествено

да няма корупция при разрешителните

да се засаждат дървета

да се правят езера, където да се оттичат водите

да няма хищническо строителство навсякъде

"Десетки хиляди сгради са построени върху речни корита. Рано или късно ще стане същият проблем", завърши експертът по природни бедствия.