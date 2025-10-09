Туризмът върви ръка за ръка с дигитализацията и ако България не изгради свои платформи, ще останем извън международния пазар. В момента Българският туристически съюз (БТС) разработва платформа – „Национален туристически портал“ – с която ще дигитализира изцяло процесите си. Това заяви Венцислав Венев, председател на БТС, в предаването „Бизнес старт“ с водеща Роселина Петкова.
„Обръщаме се към туристическите дружества и клубове да се регистрират в платформата ни, за да получават подробна информация и да предоставят на обществото информация с какво се занимават и какво могат да предложат на туристите.“
Националният туристически портал ще стартира догодина с цел да обедини информацията за маршрути, места за настаняване, събития и туристически забележителности в една интерактивна карта с тематични слоеве, насочени към различни видове бизнеси, които имат пряка връзка с туристическия бранш.
„По този начин ще отворим интереса бизнеса към всички, които пътуват в нашата страна.“
Венев заяви, че в момента БТС е в активен подготвителен период за зимния туристически сезон – поддържка на зимните маршрути, хижите и местата за настаняване. Въпреки това той предупреди, че ситуацията по високите части на планините, особена на Витоша, в момента не е подходяща за неопитни туристи.
Успоредно с това текат и приготовленията за влизането в еврозоната от първи януари. Венев коментира, че част от бранша отдавна работи в евро, но по-малките обекти все още се адаптират към двойното изписване на цените.
Гостът не е оптимист за новия план за развитие на Витоша предвид политическия хаос в Столична община.
„Първата задача е институциите да си свършат работа. Но докато няма план за управление, всичко останало са приказки, хвърлени във въздуха и не вярвам да се реализира каквото и да е без този план.“
Според него е необходима национална стратегия по туризъм – с ясна визия и конкретни цели и приоритети. Той отбеляза, че документът, който съществува, е изпълнен с общи фрази, без реални етапи и резултати.
„Няма формулирана крайна цел в тази стратегия. Ако ние искаме да развиваме съвременен туризъм, трябва да имаме крайна поставена цел. За да го направим това нещо, трябва да имаме национална политика. А тя е свързана с интереса на държавата към българския туризъм.“
Поради лошото време и натрупалия половин метър сняг на Витоша в последните дни се отмени и масовия ученически поход до Черни връх. Въпреки това той ще се проведе нормално в останалите части на страната, а когато условията се подобрят – ще се проведе и в София. Председателят на БТС очаква засилен ученически интерес, след като над 1100 младежи са се записали.
