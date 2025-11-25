Радев: Това е бюджет на счупения диалог, на противопоставянето и на измамата

“Мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите”, каза президентът Румен Радев по повод мирните преговори за край на войната в Украйна.

“Силно се надявам, че няма да се наложи да доказваме тази историческа максима този път, за да предотвратим още нови жертви и разрушения. Но вие сами виждате, че това е много труден процес. Но въпреки това, преговорите, които се водят в момента, са единствената възможност да млъкнат оръжията и България може и трябва да допринася за това със своето поведение и своите решения”, на мнение е държавният глава.

"Като говорите за цена – коалиция “Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали”, каза още Радев.

Според президента в момента виждаме един рационален план за бърз мир от страна на американския президент Доналд Тръмп. Радев добави, че САЩ вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна, ето защо Тръмп се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви.

Европа настоява да е фактор

“От друга страна, Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропусне момента за мир – дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия след много жертви. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии. Това означава, че ще има явно преговори за територии”, добави президентът.

Радев подчерта, че България трябва да има ясна позиция. “Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат, жалка работа”.

Нападението на Владо Перев в РСМ

"Крайно време е РСМ да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите в Северна Македония. Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция. Аз съм го заявил много ясно и на президента, и на премиера на тази страна. Случаят с г-н Владо Перев е много добър повод най-сетне да се започне, защото там и мотивът, и извършителят са ясни”, коментира Радев.

Бюджет 2026, тото, авиоотряд

"Този бюджет явно издава страха на управляващите от предсрочни избори и е необходимост явно да се предотвратят възможни социални вълнения. Това е бюджет на счупения диалог, на противопоставянето и на измамата. Никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога до сега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнес, не е мамел толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи”, каза Радев.

Попитан за мнението му за предложението за концесия на тотото, Радев отговори, че все още не е видял детайлите на предложението, но, по думите му, явно никой не се е сетил, че може да се изкара пари и от тук.

Относно съдбата на Авиоотряд 28, президентът е категоричен, че е въпрос на рационалност.

"Това е въпрос на рационалност и на едни добри анализи, тук според мен трябва да се вземе мнението и на НС, и на МС, нека да ги чуем и тях. Премиерът почти всеки месец трябва да бъде в Брюксел, как смятат за кратко време да стигат до своята дестинация. Виждам нещата тук опират може би до прищявките на техния ментор, който явно има слабост към фалконите. Той фалира всичко, с което се захване – от цигарен холдинг, през КТБ, сега явно е наред държавата. Взимаме огромни кредити, изяждаме бъдещето на децата си, за да плащаме ежеседмичните полети с частен фалкон до Дубай на един човек, който цял живот е бил на държавна служба”, каза още Радев.