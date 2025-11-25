IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доходността от отдаване на имот под наем в България е 5 на сто

Страната ни е сред държавите от ЕС, които осигуряват най-висока доходност

25.11.2025 | 10:50 ч. 5
БГНЕС

България е сред държавите от ЕС, които осигуряват най-висока доходност от покупка на имот с цел отдаването му под наем, показва класация на британската застрахователна компания William Russell. Доходността от отдаване на имот под наем в страната ни е оценена на близо 5 на сто, а за влизането на България в топ 10 на най-добрите за инвестиция държави помага ниският данък от 10% върху доходите от наеми.

България е на седмо място в класацията, а веднага след нас са Латвия, Ирландия и Исландия, където данъците върху доходите от наеми са значително по-високи, отколкото при нас.

Най-подходящите европейски страни за инвестиции в недвижими имоти се намират в Централна и Източна Европа, като Молдова е начело в класацията. Страната оглавява класацията, благодарение най-вече на столицата си Кишинев, която привлича много туристи и предлага възможности за краткосрочно отдаване на имоти под наем. Данъкът върху доходите от наеми в Молдова е 12%, но страната не е член на ЕС, съобщава "Труд".

На второ място в класацията е Литва, за която очакванията са цените на имотите стабилно да нарастват с времето. На трето място е Северна Македония, а след нея са Андора, Сърбия и Черна гора.

наем имот доходност ЕС България
