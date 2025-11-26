Шофьорът Джуни от трагедията край Пловдив - с една година стаж и няколко глоби

24-годишният шофьор на камиона, причинил катастрофата с три жертви на Околовръстното на Пловдив, има редица регистрирани нарушения на Закона за движение по пътищата, научи “Марица”. Джуни Дюлгеров има малко повече от година стаж зад волана, като за този кратък период е отнесъл няколко глоби.

Със сигурност поведението му като шофьор и различните провинения ще бъдат акцентирани от обвинението по време на гледането на мярката за неотклонение на Джуни.

От Окръжната прокуратура ще иска най-тежката мярка “задържане под стража” в петък. Към момента Джуни е задържан за 72 часа с прокурорско постановление.

Малко преди полунощ снощи, младият шофьор карал по Околовръстното. Изпуснал си телефона, след което леко се навел, за да го вземе. Същевременно леко кривнал и се озовал в насрещното. Така след секунда настъпил челния удар, при който загинаха 43-годишна шофьорка, 42-годишният й съпруг и едното им дете, на 14 години. Другото дете - момиче на 7 години пътувало в детско столче на задната седалка. То оцеля, но е в болница в тежко състояние.

Джуни получи обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на трима души.