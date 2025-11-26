Асен Василев: Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът

"Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът." Това заяви Асен Василев в ефира на NOVA.

В 14 часа пред Министерския съвет ще бъде излъчено на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси.

"Очакваме протестът да е доста голям. Знаете, че част от бизнеса и синдикалните организации подкрепиха протеста. Той не е политически. Всеки, който не иска да му бръкнат в джоба със шестстотин лева, за да се напълнят касичките на властта, е добре дошъл. Хората, които ще говорят, също не са политически“, каза той.

"Не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно да отпаднат част от разходите", поясни Василев.

"Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.

"Досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното", допълни той.

"През 2025 г. за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%", прогнозира Асен Василев.