БФС за Боби Михайлов: Вярваме, че той ще премине успешно през това изпитание

Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов, се казва в специално изявление на централата по повод здравословното състояние на легендата на играта у нас.

"В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот. БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух", пишат още от БФС.

Михайлов бe президент на БФС в продължение на 16 години.

Героят от САЩ 1994 получи инсулт в неделя вечерта. Веднага бе откаран в болница в София, където се полагат усилия за възстановяването му.