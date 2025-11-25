IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Мирният план на САЩ е съкратен, новият проект включва "правилни елементи“

Лидерът на Украйна не уточни колко точки ще включва ревизираната рамка

25.11.2025 | 12:07 ч. Обновена: 25.11.2025 | 12:51 ч. 136
Reuters

Във вечерното си обръщение президентът Володимир Зеленски потвърди, че предложената от САЩ мирна рамка е намалена от първоначалните си 28 точки след преговорите в Женева.

Преработената версия е по-съобразена с позицията на Украйна обобщи Зеленски.

"Към момента, след Женева, има по-малко точки – вече не са 28 – и много от правилните елементи са взети предвид в тази рамка“, каза Зеленски в съобщение, публикувано в социалната мрежа Х.

Първоначалният план, представен от администрацията на Тръмп и разработен при закрити врата от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в координация с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, предизвика негативна реакция в Украйна и Европа заради разпоредби, считани за силно облагодетелстващи Русия, включително териториални отстъпки и военни ограничения.

Зеленски не уточни колко точки ще включва ревизираната рамка, нито предостави подробности за промените. Той определи процеса на финализиране на споразумението като "много труден“.

Зеленски също така заяви, че има "чувствителни въпроси“, които планира да обсъди директно с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Грижим се за интересите на Украйна и защитаваме украинците – това е нашата ключова рамка за преговори. Благодаря на всички, които са до Украйна и правят всичко, за да гарантират успеха на Украйна", се казва още в съобщението.

 

