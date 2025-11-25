Зеленски: Мирният план на САЩ е съкратен, новият проект включва "правилни елементи“

Във вечерното си обръщение президентът Володимир Зеленски потвърди, че предложената от САЩ мирна рамка е намалена от първоначалните си 28 точки след преговорите в Женева.

Преработената версия е по-съобразена с позицията на Украйна обобщи Зеленски.

"Към момента, след Женева, има по-малко точки – вече не са 28 – и много от правилните елементи са взети предвид в тази рамка“, каза Зеленски в съобщение, публикувано в социалната мрежа Х.

Today our delegation returned from Geneva after negotiations with the American side and European partners. Now the list of necessary steps to end the war can become doable. As of now, after Geneva, there are fewer points – no longer 28 – and many of the right elements have been… pic.twitter.com/bsaKyNXHQH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

Първоначалният план, представен от администрацията на Тръмп и разработен при закрити врата от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в координация с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, предизвика негативна реакция в Украйна и Европа заради разпоредби, считани за силно облагодетелстващи Русия, включително териториални отстъпки и военни ограничения.

Зеленски не уточни колко точки ще включва ревизираната рамка, нито предостави подробности за промените. Той определи процеса на финализиране на споразумението като "много труден“.

Зеленски също така заяви, че има "чувствителни въпроси“, които планира да обсъди директно с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Грижим се за интересите на Украйна и защитаваме украинците – това е нашата ключова рамка за преговори. Благодаря на всички, които са до Украйна и правят всичко, за да гарантират успеха на Украйна", се казва още в съобщението.