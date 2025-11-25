Съдът реши: Страните от ЕС трябва да признават еднополовите бракове, сключени в друга държава членка

Държавите от Европейския съюз трябва да признават бракове между граждани на ЕС от един и същи пол, сключени законно в друга държава членка.

Това постанови днес Съдът на Европейския съюз след жалба от двама поляци, предава Ройтерс.

Делото е заведено от двама мъже – единият полски гражданин, а другият с двойно полско-германско гражданство, сключили брак в Берлин през 2018 г.

Когато поискали съюзът им да бъде признат в Полша, им е било отказано, като институциите са се позовавали на член 18 от полската конституция.

В този член се посочва: "Бракът като съюз между мъж и жена, семейството, майчинството и родителството се поставят под закрилата и грижата на Република Полша."

"Отказът да се признае брак между двама граждани на Съюза е в противоречие с правото на ЕС, защото нарушава свободата и правото на зачитане на личния и семейния живо"“, посочва сега Съдът на Европейския съюз.

Полската група за правата на ЛГБТ+ общността "Любовта не изключва" приветства днешното "дългоочаквано решение", което според нея "не оставя съмнение: съгласно правото на ЕС Полша е длъжна да издава брачни свидетелства на полски двойки, сключили брак в друга страна от ЕС."